錢小豪因高血壓要戒口 試過日吃一餐 體重曾跌至134磅 (18:21)

錢小豪、陳鈺芸（JoJo）和劉永今天（25日）到淺水灣出席電影《禪武中國夢》記者會，他們純粹現身支持，無份參演。

錢小豪消瘦不少，他表示2年前到上海工作，第一次入住隔離酒店，因提供食物不合胃口，所以由這時開始，習慣一日吃一餐，體重最低試過134磅，現在已回升10磅。他不擔心吃得那麼少，不夠體力應付動作場面，他說：「我現在拍動作片，動作都沒有以前那麼多，打幾下擺甫士就可以。」

之前在內地工作的小豪返港已大半年，他表示暫時不會前往內地工作，因擔心突然封城，不能返港，畢竟父母已80幾歲，不能自由出入會心掛掛。他聽聞將於11月通關，到時才前去還片債。他說：「如在酷熱天氣下拍外景會心臟病發，因為我有高血壓，要戒鹹、甜和煎炸，吃得好清淡和煲湯飲，皮膚都好了。」

JoJo今年2月赴美國洛杉磯拍西片，原本4月返港，因沒有直航機，幾經轉折，途經悉尼時染疫，7天後PCR測試呈陽性也可上機，因快速測試呈陰性，但抵越南後，卻不准她上機，擾攘了2小時仍不得要領，滯留當地，她說：「當時已經是凌晨，在越南沒有朋友，又沒訂酒店，感覺好像流落異鄉。拖住兩個共100磅行李，孭住背囊，在高速公路行了半小時才搵到一間三星級酒店，好狼狽，好似走難！」

（即時娛樂）