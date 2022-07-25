香港電影編劇家頒獎典禮 杜國威膺榮譽大獎 林家棟獲年度推薦劇本獎 (18:31)

香港電影編劇家協會每年均會由全體會員，一人一票選出「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」，以表揚創作香港電影角色的編劇和演活角色的演員。2021年度的得獎名單已塵埃落定，日前協會更於《香港電影編劇家協會會員大會暨頒獎典禮2022》中頒發有關獎項外，更公布今年「榮譽大獎」由杜國威奪得。

頒獎典禮由陳詠燊及彭秀慧擔任司儀，大會更邀得多位重量級人物頒獎，其中與杜國威亦師亦友的謝君豪，負責頒發「榮譽大獎」予杜國威，謝君豪感激杜Sir：「感謝杜Sir寫了『南海十三郎』這個角色給我，這個角色讓我演了30年，沒有他，沒有演員謝君豪。」

杜Sir從謝君豪手中接過獎項後分享感言，他說：「我一生都拿著筆，教書時拿粉筆，寫劇本時拿原子筆，我仍會繼續『揸筆』。編劇就像在雕花瓶，滿心歡喜雕了一個很靚的花瓶，然後被導演擲碎了；這些年，我也被無數導演擲碎了無數花瓶，但能享受雕花瓶的樂趣，就已足夠。」

莊文強負責頒發「2021年度推薦劇本獎」予《殺出個黃昏》編劇林家棟及何靜怡，莊文強被問到編劇必勝法時，他簡而精地回答了一個字：「寫！」完全道出編劇們無比決心與堅毅精神，而獲獎的林家棟在台上印證了莊文強的話，他說：「幾年前，《殺出個黃昏》已經寫了30幾稿，但仍不行，過了幾年，我以為靜怡已放棄，誰料，我在內地拍戲時，又收到靜怡的一稿，原來她仍在堅持。那次的劇本接近了，我回港後便推進項目。回憶創作過程，寫完、睡著，讓靜怡改，她改完給我，到她睡了，我改好，又叫醒靜怡再改....為了寫好這個劇本，我倆在公司睡了無數個晚上。」

至於何靜怡，也分享了在成功背後的天馬行空想法，並說：「故事靈感來自我在社區中心，看見很多老人在聊天，心想，這可能是一個很大的間諜情報收發中心，故事因而慢慢展開。」

另一位頒發「2021年度推薦劇本獎」的嘉賓陳嘉上，看到獎座時感觸說：「從前的獎座很『求其』，這幾年終於有一個好好看的獎座！」憑《濁水漂流》獲獎的編劇李駿碩，則有幸獲得同業的認可，他說：「多謝各位前輩頒這個獎給我，也感謝團隊為這部電影的付出。」

3年前，協會增設了「年度最佳電影角色獎」，來到今年，「2021年度最佳電影角色獎」由謝賢及林耀聲於《殺出個黃昏》中飾演的田立秋奪得。頒獎嘉賓莊澄分享時一再強調角色的重要，更說：「買樓最重要是地點、地點、地點，寫劇本最重要是人物、人物、人物！」

林耀聲接過獎項後謙虛道：「雖然是客串，但感謝監製、導演給我機會與四哥飾演同一個角色。」謝賢未能親身出席領獎，但導演高子彬代表四哥領獎時，搞笑地重覆四哥拿金像獎時的對白：「我乜都唔識講，剩係識嚟攞呢個獎！」引得台下哄堂大笑。

（即時娛樂）