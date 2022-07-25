飯戲攻心｜張繼聰孖鄧麗欣熱推叉燒歌 MV大玩80年代日劇風 (18:47)

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的喜劇《飯戲攻心》，在中秋節上映。《飯戲攻心》團隊為觀眾送上搞笑MV，電影宣傳曲日前舉行MV首播禮，由張繼聰與陳湛文代表出席，氣氛熱鬧！

身在美國出席《紐約亞洲電影節》首映的導演陳詠燊（Sunny），雖然未能出席MV首播會，但仍遠距離為電影出力，Sunny在當地與觀眾分享今次電影故事創作，他獲海外觀眾歡迎之餘，完場更獲鼓掌支持。

《飯戲》故事由香港地道美食「叉燒」開始，講述如何透過「叉燒」去維繫一個家六個人的親密關係，包含親情、友情、愛情及兄弟情，叉燒除了是戲中3兄弟的父親所經營的生意，對香港人來說亦有一份情意，而陳詠燊為此拍攝一首以叉燒為主題的歌曲《叉叉叉Love Song》，邀得張繼聰及鄧麗欣（Stephy）主演MV，在MV中更大玩80、90年代日劇風，驚喜之餘趣味十足，在MV中2人展示搞笑潛能，導演大讚Stephy其實是搞笑能手。

《叉叉叉Love Song》由張繼聰及Stephy主唱，張繼聰親自作曲，小克填詞，陳詠燊導演拍攝，拍攝概念取材自80、90年代風靡香港的日劇，無論造型、背景，拍攝手法及演出皆刻畫細緻，玩得專業幽默有趣。

張繼聰在戲中及MV發放笑能量：「MV的演繹是跟劇本做，唱着輕鬆歌詞，但樣子很用力去演，跳着勁舞，卻唱着別的東西，大家對這部戲很有愛，願意出一分力，很值得推介，因為套戲是講家庭講愛。Sunny導演好叻，叉燒是屬於香港人的一種食物，不是很貴，但都是由細食到大，我們平時不會刻意去食叉燒，但去到外國生活，很久沒吃過香港美食，就會想起叉燒飯，像家人一樣，放在面前不會珍惜，但沒見一陣子總會掛念。」

（即時娛樂）