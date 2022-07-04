MIRROR白馬王子Look型爆登場 從天而降唱爆紅館 (21:23)

MIRROR紅館演唱會今晚（25日）開鑼，大批「鏡粉」攻陷紅館。演唱會未開始時，場內12子粉絲更各自壯聲威，互鬥亮燈牌及尖叫，旗鼓相當。

演唱會原本8時15分開騷，結果8時50分才開始，12位成員以白馬王子Look登場，全場鏡粉尖叫，整個紅館都被燈海包圍，他們吊威也從天而降，型爆現身，雖然開騷前鬧出Dancer受傷風波，但無阻12位成員表現，與Dancer勁歌熱舞，並一口氣唱出3首團歌《Innerspace》 和《Reflection》《All in one》，副隊長江𤒹生（AK）跳到滿頭大汗，而鏡粉則不停歡呼喝采，震耳欲聾，氣氛高漲。

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（即時娛樂）