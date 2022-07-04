Jer Stanley李駿傑陳瑞輝鬥妖 姜濤孖20位舞蹈員跳唱 氣勢十足 (22:11)

Jeremy﹑Jer﹑Stanley和Frankie在台上鬥唱鬥妖；姜濤偕舞蹈員跳唱《作品的說話》。（劉永銳攝）

MIRROR紅館演唱會今晚（25日）開鑼，12子吊威也從天而降，並以白馬王子Look型爆登場，他們先唱出3首團歌，接着由柳應廷（Jer）Solo，他在鋼琴伴奏下，唱出改編版的《黑夜不再來》，大騷唱功；Jeremy（李駿傑）接着出場，並首次現場演繹他的處男作《半》，散發陣陣妖味；Frankie（陳瑞輝）穿上鎖鏈白色西裝，充滿玩味；Stanley（邱士縉）則大露背，期間還有一段舞蹈Solo，粉絲尖叫不斷；各自Solo後，4「妖」登場合唱《狂人日記》，台上妖氣十足。

4子落台後，人氣王姜濤登場，唱出《作品的說話》，有近20位舞蹈員伴舞，又有煙花爆破效果，氣勢十足。

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（即時娛樂）