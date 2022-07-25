AK Rock爆全場 孖好兄弟陳卓賢「Ianson」合體獻Sing (22:23)

Jer唱出《人類群星閃耀時》，到副歌部分，他遞咪全場大合唱。（劉永銳攝）

AK和Ian合唱《蝸牛》和《另一個諾貝爾》。（劉永銳攝）

MIRROR紅館演唱會今晚（25日）開鑼，12位成員各自施展渾身解數，Jer（柳應廷）跟Stanley（邱士縉）﹑Frankie（陳瑞輝）和Jeremy（李駿傑）鬥妖鬥唱後，Jer再度登場唱出《人類群星閃耀時》，到副歌部分，他遞咪全場大合唱。

其後，去年為救小朋友遭狗咬傷手指筋的江𤒹生（AK），相隔1年多再度彈結他，夾Band唱出《金星女孩》，Rock爆全場，興奮的AK高呼：「Let's go！」接住再唱出新作《信之卷》。

作為副隊長的AK第一個開腔，他說：「今日係MIRROR第一場演唱會，大家係咪等咗好耐？係咪冇諗過第一個Talk位，落喺我身上呢？嚟緊我會同一個兄弟合作。」話音未落全場已高呼：「Ian（陳卓賢）！」果然Ian化身鋼琴王子登場，「Ianson」合體合唱《蝸牛》和《另一個諾貝爾》。

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（即時娛樂）