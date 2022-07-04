Lokman Tiger孖Jer Stanley組MIRROR BAND Rock爆紅館 (23:25)

MIRROR今晚（25日）在紅館舉行演唱會，在中後段時間，MIRROR全員再同台，他們亦非常識做，特意走近Fans，一邊繞場一邊唱《12》、《神隊友》，讓粉絲看清他們靚仔樣，成員也沿途揮手兼派心心，冧招盡出。

之後隊長楊樂文（Lokman）和邱傲然（Tiger）台上打鼓Solo，一輪鬥鼓後，Stanley（邱十縉）和Jer（柳應廷）拿結他登場，組成MIRROR BAND，唱出《Yellow Fever》、《黑之呼吸》和《收聲多謝》，場內氣氛熾熱。Rock完後，到Ian（陳卓賢）唱情歌《DISTANCE》和《留一天與你喘息》，《留》曲後段時全場大合唱。

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（即時娛樂）