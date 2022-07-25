呂爵安臨時執生大放笑彈 孖盧瀚霆「田牧CP」合體跳唱 (23:57)

姜濤唱《鏡中鏡》時，Tiger（邱傲然）和Stanley（邱士縉）伴舞；其後，Edan（呂爵安）騷琴技和舞技，先自彈自唱《E先生連環不幸事件》，不過表演前鋼琴連環出現問題，Edan懂得執生，不斷揮手打招呼，並發揮搞笑本色：「咁樣畀個出場我，益咗我！呢啲騷意外很常見，我有的是時間。」

工作人員搶救時，Edan繼續自我發揮，自言想搞棟篤笑很久，之後又表示自己是「李馬榮」（I SWIM角色），不如講講《I SWIM》，但他接着說「唔好」，他笑說：「不如講下其他，個Show邊Part最好睇？（全場大嗌『Edan』），梗係啦，相信咁多場得今晚有，所以特別。」

接著「田牧CP」合體，先合奏鋼琴唱《Apple Pie》，接着跳唱《Elevator》和《Megahit》，Edan表示好開心邀請到盧瀚霆跟他跳舞，盧瀚霆聞言說：「嘩！呂生講呢啲！」

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（即時娛樂）