AK Lokman型爆登場Man到震 Alton電單車出場展舞功 (00:01)

MIRROR的正、副隊長Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）以窩釘皮褸Look登場，演繹《虎道門》，Man到爆。Alton（王智德）則坐著電單車出場，3人合唱《道路使用者的有型守則》和《Rebound》，氣氛炸爆全場，粉絲企起身一齊跳，之後AK落台，Lokman和Alton繼續施展舞技，表演Locking Dance，不過今次MIRROR在紅館騷，除了Stanley曾露背及盧瀚霆穿背心騷手臂外，各成員都惜肉如金，並無展示爆肌身形。

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（即時娛樂）