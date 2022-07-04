MIRROR黑色西裝Look跳唱團歌 11點50分完騷 唱足3小時 (00:08)

MIRROR 12位成員以黑色型仔Look唱出團歌《BOSS》﹑《IGNITED》及新歌《We Are》，觀眾情緒高漲達沸點，全場起立High到爆。12子走上升降台，和山頂觀眾拉近距離，演唱會在一輪勁歌熱舞下結束。

在觀眾熱烈Encore下，12子再現身，換上便服唱出《一秒間》，並說：「多謝大家，多謝你們陪伴我們做第一場騷，開場前未從天而降下來時好緊張，但見到大家之後就唔驚。」

他們再唱出《蒙著嘴說愛你》和《One and All》，現場鏡粉大合唱《One and All》，隊長Lokman（楊樂文）說：「你哋一齊唱，我哋聽到㗎。」其間姜濤頭耷耷若有所思，最後演唱會11時50分完騷，唱足3小時。

騷後問到鏡粉對首場演唱會評價，普遍大讚好睇，有說最鍾意Lokman與AK唱跳《虎道門》好勁，說第一日給予99分，差1分有進步空間。有喜歡呂爵安與盧瀚霆彈琴部分，讚盧瀚霆好努力唱得好穩定。

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（即時娛樂）