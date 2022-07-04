MIRROR演唱會舞台機關問題惹關注 AK姜濤演出險象環生 (12:30)

MIRROR紅館演唱會昨晚（25日）開鑼，氣氛熱烈，不過騷前爆出總綵排時有舞蹈發生意外，其間疑有人將責任，推向為MIRROR伴舞的舞蹈員身上，令眾舞者感不滿，紛紛在社交網出黑Po泄憤，甚至有人留言嗌「垃圾」﹑以粗口單字表達不滿。而AK（江𤒹生）亦默認有意外︰「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」

昨晚首場演出順利完成，而MIRROR的官方Instagram貼出12位成員在後台合照，並寫道：「《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》Day1，明（今）天繼續見大家！」有不少網民留言，關注演唱會舞台的安全問題，事關有在場睇騷的觀眾，影到四面台機關重重，甚至拍到驚險時刻，有網民發文寫道：「今（昨）晚仲有好多好危險嘅moments，好多人見到，咁樣要台上表演者點相信嗰台？要點俾盡力表演？要觀眾點enjoy the show？」

當中最驚險要是AK在升降舞台上勁歌熱舞時，升降台突疑似驟降並大幅度搖擺，AK疑似失平衡立即烏身卸力，執生成功的AK繼續演出；另外，在一個平衡木舞台上，MIRROR全部在沒有佩戴安全帶情况下，在不足1米闊的舞台走動，甚至輕舞，但該台的交接位置不同，姜濤險差錯腳，呂爵安亦突然踩低了一層，嚇得他拍心口定驚，但觀眾睇見都牙煙。

有網民盼主辦單位留意表演者安全：「我寧願你乜都冇但係佢哋安全嘅，身邊睇咗嘅朋友都話條橋好郁，但係下面仲要係dancer，又有呢啲升降台嘅問題，好心要搞咁多嘢都注意好安全先，我哋唔想俾錢嚟睇意外。」﹑「我睇演唱會，唔係索拉奇藝坊，睇到人心都離一離。可唔可以搞掂舞台啲機關，先叫班仔上去，啲橋又窄又搖搖欲墜都算，AK升降機上嚟一路跳緊，最尾chok得咁大力，又無嘢扶，跣咗AK出去就頭落地喇，好彩AK身手好識卸力啫，到底有無check過㗎，有無QC㗎！係咪乜都要執生，執唔到生死人㗎！」

（即時娛樂）