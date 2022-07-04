MIRROR演唱會 姜濤得1首Solo惹姜糖不滿 要求改Rundown (14:34)

MIRROR首場紅館演唱會昨晚（25日）開鑼，12子施展渾身解數，唱足3小時，除了團歌外，亦有小組及Solo表演，整個演唱會他們合共唱了逾30首歌，不過有姜糖（粉絲暱稱）投訴姜濤Solo太少，他只得1首Solo《作品的說話》﹑《鏡中鏡》則與隊友「雙邱配」邱士縉及邱傲然合唱，網民反應意見不一：「真心唔明點解姜濤得一首Solo, 反而其他無出solo歌嘅隊員唱得仲多過佢？」﹑「咁辛苦撲飛，張歌單有欠公平，強烈要求改rundown。」﹑「上個演唱會仲好睇過呢個，可惜！」

但亦有網民表示今次是MIRROR演唱會，不是某位成員的演唱會：「可以批評點解某位成員唱得少，但唔應該批評點解某啲成員無solo咁多機會唱，唔通呢啲無solo嘅成員唔應該有一個平台畀佢哋表演？」﹑「一團12人，每個都有份表演，時間又有限，而12子自己有份傾個rundown同表演，順得哥情失嫂意，大家不要什麼也批評吧。」﹑「有不同意見係好事，有人話點解姜唱咁少唔公平、點解唔唱Warrior等等，我相信整個Rundown 得到12子、得到各方同意才決定，呢刻應該更加正面去睇呢件事，就正如姜（濤）永遠在別人的角度去想一樣，我們應該給予尊重及最大的支持。」﹑「姜（濤）應該係想俾多啲表現時間其他人，但姜糖可能好失望。」

MIRROR首場紅館演唱會完整歌單：

1.《Innerspace》 MIRROR

2.《Reflection》MIRROR

3.《All in one》+Rap（Tiger+Jeremy） MIRROR

4.《黑夜不再來》 Jer

5.《半》 Jeremy

6.《鶴頂紅》 Frankie

7.《衝口而出》Stanley

8.《狂人日記》+《九》 Jer+Frankie+Jeremy+Stanley

9.《作品的說話》姜濤

10.《人類群星閃耀時》 Jer

11.《金星女孩》+《信之卷》AK

12.《蝸牛》+《另一個諾貝爾》AK+Ian

13.《King Kong》+《Mr.Stranger》Anson Lo

14. 《無盡》 Frankie+MIRROR

15. 《12》MIRROR

16.《神隊友》MIRROR

17. 《Yellow Fever》Lokman+Jer+Stanley+Tiger

18.《黑之呼吸》Lokman+Jer+Stanley+Tiger

19.《收聲多謝》Lokman+Jer+Stanley+Tiger

20. 《Distance》+《留一天與你喘息》Ian

21. 《鏡中鏡》姜濤+Tiger+Stanley

22. 《E先生連環不幸事件》Edan

23. 《My Apple Pie》Edan+Anson Lo

24. 《Elevator》+《Megahit》Edan+Anson Lo

25. 《虎道門》AK+Alton+Lokman

26.《道路使用者的有型守則》AK+Alton+Lokman

27.《Rebound》AK+Alton+Lokman

28. 《Boss》MIRROR

29.《IGNITED》MIRROR

30.《We are》MIRROR

Encore :

31.《一秒間》MIRROR

32.《蒙著嘴說愛你》MIRROR

33.《One and all》MIRROR

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（即時娛樂）