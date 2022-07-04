鄭裕玲評MIRROR紅館騷表現 讚12子信心滿滿已成Star (18:27)

鄭裕玲（Do姐）繼去年5月在九展欣賞MIRROR演唱會後，昨晚（25日）她親臨紅館欣賞MIRROR首場紅館騷，並坐在ERROR隊長梁業（肥仔）隔籬。

Do姐今天（26日）在電台節目《口水多過浪花》，分享騷後感受，她表示很久沒去紅館睇演唱會，讚氣氛一流：「四面台，好多燈牌，係滿晒呀，就算以前睇演唱會都冇咁勁，呢個好勁，粉絲係度嗌，我坐喺ERROR肥仔隔籬，我問佢有冇睇綵排，佢話睇咗啲，亦有份幫手編舞。開場時好勁﹑好有型，佢哋吊威也從天而降，現場嗌到爆晒，目不暇給。」

Do姐又讚柳應廷（Jer）唱得好好，進步了很多，同時亦喜歡李駿傑（Jeremy）演出，她說：「佢（Jeremy）係處女座，要求完美，佢唱得好好，佢呢個形象，喺香港冇呀，大家唔好再當中性或妖係唔好，佢形象鮮明，好睇。」其間Do姐笑言身旁的肥仔充當了她的「顧問」，為她講解演唱會流程。

Do姐又分享其中一個細節位：「有個位好得意，太多燈牌，當時姜濤出嚟，原意係暗暗地，Dark Dark哋，但周圍（燈牌）光到見唔到支Spotlight，好得意，但完全唔覺（有Spotlight），肥仔話畀我聽先知，但太光睇唔到。」Do姐讚Anson Lo（盧瀚霆）大隻，二頭肌勁養眼，又指呂爵安（Edan）勁有觀眾緣，表現得體；Alton（王智德）﹑AK（江𤒹生）和Lokman（楊樂文）歌舞環節同樣精彩；

陳瑞輝（Frankie）剖白心聲環節，Do姐則說：「呢個安排好好，自古有Boy Band一定有啲人會出啲，會留意多啲，一定有人擺得後啲，Frankie係後少少嘅，但佢heart warming，佢都講到眼濕濕，疫情冇工開，好懷疑自己，佢將自己心聲講出嚟....支持一個組合，人人都要咁愛，大家都要鼓勵。」Do姐又讚MIRROR好多成員懂玩樂器，又表示自己睇騷會郁身郁勢，笑言最怕坐在「石像」隔籬。

她又說過往捧場會到後台打招呼探班，但礙於疫情今次並沒到後台：「如果病咁點算？後台呢幾十人就啱喇。」

Do姐續說：「睇住佢哋（MIRROR）選出嚟，當時未知仲係咪MIRROR成員，嗰時佢哋好忐忑，未知前途係點，我好開心自己目睹呢件事，就係呢10幾個男仔，由唔知自己係點，到去年5月開始成形﹑開始有信心，喺Star Hall表演，到噚晚已經充滿信心，佢哋已經變為Star，呢個轉變我有機會目睹，好開心，希望佢哋愈做愈好，嚟緊仲有10幾場，希望多啲人睇。」

相關新聞：張繼聰讚AK身手敏捷 盼演唱會導演小心保護表演者

（即時娛樂）