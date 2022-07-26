《回歸》結局篇｜陳煒眼神交足戲 郭晉安喊戲有感染力 (18:36)

無綫劇《回歸》結局周劇情更趨緊湊，「粵德居」之爭進入白熱化階段﹑馬志圖（徐榮飾）陰招愈揭愈多﹑家謙（吳偉豪飾）及家健（周嘉洛飾）事業同陷危機﹑一直身份成疑的西環「粵德居」二五仔亦會現「真身」。另網民關心的還有陳煒與徐榮如何大鬥法，以及巧瑤（陳嘉慧飾）身世。

耀祖（郭晉安飾）與麗娟（陳煒飾）、家謙（吳偉豪飾）及若彤（游嘉欣飾）亦會情海翻波，「謙彤」CP昨晚更極速遊走天堂地獄。事緣因呷家健醋，而直闖張萊（戴祖儀飾）家的家謙，在彤彤「神助攻」下得悉醉酒當晚真相，原本愛呷醋的「霸道總裁」頓變「純情小綿羊」，更欲向彤彤送禮示愛。

正當以為「謙彤」修成正果，家謙公司卻突然發生「原始碼外泄」事故，成為頭號「嫌疑人物」的彤彤，不但被即時停職，更遭家謙拋下狠話：「你諗辦法？憑咩？我好後悔當初請咗你，我以後唔想見到你。」

除了4位冒起的小生花旦，郭晉安演技亦令網民讚不絕口，更被指喊戲甚有感染力。事緣「粵德居」被暫停營業後，耀祖每天借「行山」為由晨早出門、實質是到「粵德居」打掃兼懷緬過去，相當淒涼，麗娟見狀即下廚試煮招牌菜，令耀祖讚不絕口兼重拾笑容，一家四口食飯戲相當溫馨。

（即時娛樂）