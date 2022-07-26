菊梓喬拒談吳卓羲 跟炎明熹不同年代唔敢比較 (19:08)

菊梓喬（Hana）在前晚（24日）《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，獲「最佳中文唱片獎（女歌手）」，其另一作品《忘記我自己》也報捷，MV推出至今4年多，在YouTube觀看及點擊次數超過2千萬，今天（26日）在尖沙嘴舉行祝捷會，獲公司高層何麗全、張仲恒及樂易玲支持，並宣布Hana獲鄧智偉為她度身訂做新歌《隨意瞞》。

問到獲眾高層百忙之中抽空出席支持，是否力證「一姐」地位不變？Hana笑指從來都沒有「一姐」過，歌曲有此成績令她喜出望外。對於在金曲頒獎禮裏只得1獎進帳，成績比往年遜色？Hana覺得奪得該獎已很厲害，在現時不流行CD機的時代，大家仍買唱片支持很惜她，這個獎很有真實感。

問到緋聞男友吳卓羲可有跟她慶祝？Hana表示：「除了公司外，沒有朋友跟我慶祝。（恭喜都有句吧？）沒有。（他是你歌迷嗎？）不知道。」談到她常說渴望拍拖，Hana直接跳級說：「我想結婚，但事業很重要，做好自己先。」

對於比師姐吳若希《越難越愛》更快達2千萬觀看次數？Hana謙虛說：「不要這樣講。（勁敵已變了炎明熹？）不敢比較，大家不同年代，我們之前都曾合唱過《呼吸有害》。」

華納歌手全數缺席香港金曲頒獎典禮，有傳是因為不滿旗下歌手張天賦，在男新人獎上輸給環球的曾比特，只能屈居銀獎，故作出無聲抗議。身兼籌委會召集人之一的TVB Music Group行政總裁張仲恒，表示未清楚華納的情况，會去了解，他說：「但相信一間唱片公司不會為一個獎而這樣做，亦不相信唱片公司和媒體公司長期不合作，或者華納不是將重心放在頒獎禮上，無綫和華納不會因為傳聞而影響關係。」

（即時娛樂）