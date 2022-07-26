周家怡開船P慶祝生日 靠關智斌衛詩雅指導成功滑水 (19:57)

周家怡上周六生日，英皇老闆楊受成日前為家怡舉行生日船P，更相約熱愛水上活動的關智斌（Kenny）、衛詩雅（Michelle）、陳國邦、曾樂彤、李靖筠（Gladys）、艾妮（Elly）等，齊為新快艇作「下水禮」。

楊受成特意為家怡搞船P慶祝，並送上靚靚蛋糕及乳豬造型蛋糕，壽星女表示：「船P玩得非常開心，要多謝老闆為我準備生日蛋糕，多謝各位兄弟姊妹陪我切蛋糕，好開心成為英皇一份子，真係好似個大家庭，超級感動！仲有要多謝Kenny、Michelle同Gladys，之前向老闆表達咗鍾意wakesurf，老闆就二話不說買咗一隻專業比賽用嘅wakesurf船畀我哋玩，真是超級好老闆。」問到生日願望，家怡說：「當然係疫情快啲過去，大家都健康平安，工作順利！」

Kenny表示老闆為他們買船喜出望外，他說：「冇諗到老闆因為我哋一句話鍾意玩wakesurf，唔夠一個禮拜，佢就話畀我哋聽買咗架新船，仲要係Full Option，即係最高規格要嚟比賽嘅船，好感動。佢仲話：『你哋開心嘅話，啲錢就使得好值。』」

眾藝人中以Kenny技術最強，當日他除了負責買板、買Gear，上船更充當教練，負責指導師弟師妹，他說：「佢哋都好有天分，特別係Michelle都幫我做埋助教。」

壽星女家怡雖然有「女車神」之稱，但出到海便發生不少蝦碌事，Kenny大爆：「佢開頭雖然跌咗好多次，但好堅持繼續，後來好似想放棄，不過我哋唔肯畀佢上水：『你一定要放到繩行到為止！』最後喺我哋強迫之下，終於完成咗呢件事，佢都話好開心冇遺憾咁上番架船。」家怡笑說：「我跌咗好多次，跌到有挫敗感，好在最終得到Kenny同Michelle指導，終於喺最後一次成功咗，可惜無片。」

（即時娛樂）