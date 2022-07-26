胡楓破紀錄90歲高齡 再登紅館開騷 爆個唱嘉賓逾80位 (20:03)

胡楓（修哥）將於9月10日以破香港紀錄90歲高齡，第5度踏上紅館舞台舉行演唱會。今天（26日）記者會上，修哥展示幽默風趣一面，十分精靈。他表示選在中秋節正日下午3時開騷，好讓大家看完演唱會，可和家人做節。至於演唱會嘉賓方面，預計至少有80位以上，將會是紅館最多嘉賓之演唱會。而一眾後輩如李克勤、鄭欣宜、蔡一傑及陳柏宇等，亦有拍片祝賀。

修哥受訪時表示，演唱會原定新年期間舉行，受疫情影響兩度延期，很開心今次終於開得成，而且有好檔期，覺得非常幸運。到時兒孫及曾孫等會否上台？修哥笑說：「現在正徵求他們意見，如果他們喜歡上台，我會很開心，如果他們不想上台，我都會很開心，他們正考慮中，我沒所謂。」至於一眾契仔契女，修哥坦言嘉賓名單完全沒有理會，由大會邀請，因為每一位都幫過他很多次，他怎好意思開口，他說：「張家輝是我邀請，亦不是刻意，只是之前一起吃午餐，我順便問一下他。（合唱還是跳舞？）還未知，但我90歲還跳舞？」

至於有否邀請老友謝賢（四哥）捧場？修哥說交由大會負責，但透露3星期前曾跟四哥午膳，又恭喜對方攞影帝。會否約四哥吃飯慶祝？修哥說：「近期沒有約，因為沒有空。（很多人關心四哥健康狀况？）個個都關心，有人關心是好事。」

問到個唱準備得如何？修哥透露有很多歌要唱，都擔心太多要刪減，演唱會也不設安歌，故為爭取多些唱歌時間，寧願換少點衫。對於有逾21個主辦單位參與，成為紅館有史以來最多主辦單位的演唱會，修哥也感驚訝，並笑說可能他人緣好。

（即時娛樂）