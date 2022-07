邱士縉提示粉絲 團歌部分先開燈牌 自謙唔叻唱歌但勝在努力 (17:04)

next

人氣男團MIRROR在紅館開騷,每晚MIRO(粉絲暱稱)都帶大量應援物入場撐偶像,當中少不了燈牌,令整個紅館變成「燈海」,非常壯觀及誇張,連欣賞首場的鄭裕玲(Do姐),昨天(26日)也在電台節目內表示:「有個位好得意,太多燈牌,當時姜濤出嚟,個演出原意係暗暗哋﹑Dark Dark哋,但周圍(燈牌)光到見唔到支Spotlight,肥仔話畀我聽先知,但太光睇唔到。」

而「大表哥」邱士縉(Stanley)亦在Instagram限時動態溫馨提示:「啲燈牌好靚﹗不過乖乖豬,團歌先開,我哋悉心設計咗好多舞台效果俾大家睇。」

另外,Stanley在Instagram貼相:「我唱歌係咪叻咗好多呢! (係👏🏻👏) 我喺紅館自己一個企係到唱三分鐘喎!仲唔叻!(叻👏🏻👏🏻)不過都係嗰句啦,我唔叻唱歌,但我叻努力﹗Thanks my singing coach so much @guddynalyvaiko,希望大家喜歡呢個版本嘅衝口而出啦﹗PS:我哋會再小心啲,公司同樣會用最大努力保護我哋㗎,大家放心,今晚繼續good show!!!」

