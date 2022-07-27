邱士縉提示粉絲 團歌部分先開燈牌 自謙唔叻唱歌但勝在努力 (17:04)

人氣男團MIRROR在紅館開騷，每晚MIRO（粉絲暱稱）都帶大量應援物入場撐偶像，當中少不了燈牌，令整個紅館變成「燈海」，非常壯觀及誇張，連欣賞首場的鄭裕玲（Do姐），昨天（26日）也在電台節目內表示：「有個位好得意，太多燈牌，當時姜濤出嚟，個演出原意係暗暗哋﹑Dark Dark哋，但周圍（燈牌）光到見唔到支Spotlight，肥仔話畀我聽先知，但太光睇唔到。」

而「大表哥」邱士縉（Stanley）亦在Instagram限時動態溫馨提示：「啲燈牌好靚﹗不過乖乖豬，團歌先開，我哋悉心設計咗好多舞台效果俾大家睇。」

另外，Stanley在Instagram貼相：「我唱歌係咪叻咗好多呢！ （係👏🏻👏） 我喺紅館自己一個企係到唱三分鐘喎！仲唔叻！（叻👏🏻👏🏻）不過都係嗰句啦，我唔叻唱歌，但我叻努力﹗Thanks my singing coach so much @guddynalyvaiko，希望大家喜歡呢個版本嘅衝口而出啦﹗PS：我哋會再小心啲，公司同樣會用最大努力保護我哋㗎，大家放心，今晚繼續good show!!!」

（即時娛樂）