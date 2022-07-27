林淑敏放假中暑惹染疫疑雲 許家傑激讚「前妻」蔣家旻 (19:27)

處境劇《愛•回家之開心速遞》一班演員，今天（27日）玩水槍迎接夏日，擔任活動司儀的阮政峰，慘成「豹哥」單立文、滕麗名、蘇韻姿攻擊對象，被射至全身濕透，一臉狼狽。

提到酷熱天氣持續，「大小姐」林淑敏自爆早前帶兩頭愛犬行山，卻忘了帶水隨行，故行至中途已落山。她回家後未有休息或補充飲水，便外出跟王子涵和許家傑聚會，結果就出現中暑情况。林淑敏提醒自己：「原來平日我沒有飲水習慣，現在學懂要注意。慶幸獲前輩教路，若中暑飲『正氣水』有急救幫助。今次不是拍外景中暑，原來放假都會中暑；由於有感冒徵狀，連續幾日都做快速檢測。」

最近蔣家旻加入《開心速遞》劇組，飾演許家傑前妻，與林淑敏爭奪兒子撫養權。林淑敏讚不絕口，指對方是非常好的對手，且表現專業，一場激烈吵架戲只拍了兩take便完成。許家傑說：「我與蔣家旻曾合作劇集《踩過界》，比起幾年前，她多了份信心，少了患得患失感覺，雖然大家有少許改變，但再遇有識於微時感覺。」

葉蒨文一身夏日色彩配迷你裙，曬白滑美腿搶鏡，她自覺上半身比例勻稱，只略嫌手臂和腰部線條未夠結實，她說：「外國超模姬摩絲上圍都不是太豐滿，最緊要夠自信。雖然操弗身形，但我不擅長擺S型甫士影相，所以未考慮出寫真集。」

（即時娛樂）