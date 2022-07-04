郭富城拍吊威也戲勒傷肋骨 籲MIRROR開騷前熟習舞台 (21:09)

「第46屆香港國際電影節」定於8月15至31日舉行，大會今天（27日）公布影帝郭富城，連續第4年擔任電影節大使，開幕電影是兩部港產巨製，由郭富城與梁朝偉主演的《風再起時》，以及古天樂（古仔）、劉青雲、劉嘉玲主演的《明日戰記》；閉幕電影則是比利時大師戴丹兄弟，榮獲今屆康城影展75周年特別大獎的《兩小無懼》。

城城今天出席發布會，他說：「希望疫情不再出現狀况，觀眾入戲院睇戲支持，我剛拍完電影《內幕》，現在處於小休，都會為電影節和《風再起時》宣傳，我也想看古仔的《明日戰記》。」

城城在《風》片跟梁朝偉對手戲多，不過他演探長雷洛受考驗，短時間內增肥和減磅，演繹中年發福模樣。

城城受訪時透露，早前為《內幕》吊威也拍攝旋轉高難度動作，肋骨被勒傷，幸好照過X光沒骨裂，僅休息2天繼續拍攝，傷勢一度變嚴重，他說：「過程是考驗，2個女都有摸我呵我，好窩心，我已經好番晒喇。」

提到他所住的屋苑，早前發生盜竊案，有鄰居損失500現金，城城坦言家人受驚，擔心安全，大廈也立即再增強保安，他慶幸避過一劫：「我凌晨收工回家，看更已告知察覺到異樣，我返上屋企時都有防避，見到屋企人瞓晒覺，但見隔籬屋所有窗都打開晒，於是我就搵看更報警，我的家傭說見到賊人跳過我家平台逃走，好彩平台門窗上了鎖，撞不到個賊。」

他指住所一向有加裝防盜設施，保安公司也有發通告呼籲住客鎖好門窗，也有開會檢討，懷疑賊人從山上爬入民居，會在山徑清除野草，方便監察器無遮擋。

另外，擁豐富舞台經驗的城城，對於男團MIRROR開紅館騷，疑舞台機關危機重重，導致舞蹈員受傷，成員跳唱時亦險象環生，他祝願後輩歌手演出順利，又派貼士：「歌手要小心，舞台設計複雜，所以要好熟習舞台，做騷前要跟監製行一次會場。我開那麼多演唱會，事前會搭一個舞台來綵排，所以用很多時間去採排。」

（即時娛樂）