古天樂用香港團隊拍《明日戰記》 拒談投資總額 劉嘉玲贊成取消隔離 (21:24)

影帝郭富城及古天樂（古仔）﹑影后劉嘉玲等，今天（27日）出席「第46屆香港國際電影節」發布會，電影節定於8月15至31日舉行。

古天樂自認科幻戲迷，故出錢出力拍攝《明日戰記》，盼吸引觀眾撐港產片，不要只是看西片：「我覺得港產片可以拍多些不同類型，不是只拍警匪、喜劇、驚慄和愛情片，而拍科幻片的時間和投資好大，但總要有人行出第一步，希望可以擴闊片種。」

劉嘉玲大爆投資好貴，但古仔拒談總投資額，只表示有參與製作過程：「我已看過影片過千次，盡咗力去做，當然一定有進步空間，今次我全部用香港團隊，經驗需要累積，但上了好好的一課。」

嘉玲感恩有機會初嘗演有型軍官，正期待入場欣賞世界首映，分享完成果才飛往外地會合老公梁朝偉，她說：「疫情期間，出入要隔離，始終經濟要復蘇，所以我贊成取消隔離，你叫我做幾多次核酸檢測都沒問題。」 她指偉仔忙於拍Netflix劇集，只要《風再起時》安排映期，他會返港配合宣傳。

今屆電影節選映來自世界各地逾200部電影，再度以實體與網上混合模式舉行。3部將舉行首映的紀錄片《給十九歲的我》導演張婉婷、《失衡兇間》導演馮志強及《正義迴廊》的新導演何爵天也有出席。

張婉婷的導演男友羅啟銳月初離世，她談到花了10年製作《給》片，拍攝千禧BB的成長和蛻變，沒想到要捱鬧，她笑說：「拍這部片發現少女都是茶煲，讀中一仍然懶乖，升讀中三就反叛，被拍會藐嘴、匿枱底、甚至鬧人，我拍戲20幾年都未試過畀明星鬧，今次被少女鬧到面目無光，學校校長話年輕人，去到某個階段會六親不認、恩將仇報，叫我用上帝的愛浸死他們，有日會得回報100倍，結果我好愛他們，真的有回報，有個女仔送了盒西餅給我，我不愛西餅都吃了2件。」

吳君如被選為電影節焦點影人，回顧展將播放她的10部作品及出版特刊，並為她舉行講座分享，缺席的君如透過拍片表示心情激動：「我作為喜劇演員，好開心得到這份榮譽。點解我由演員做到監製，是因為女演員戲路慢慢變窄，就可以退休，但我好熱愛電影，希望經驗可以延長發展，於是便參與電影製作。」

（即時娛樂）