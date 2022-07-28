洪金寶不敢用舊式方法教孫︰惡少少已說不想見我 (00:06)

洪金寶、許鞍華、袁和平、杜琪峯、徐克、譚家明及已故導演林嶺 東生前 執導的電影《七人樂隊》，今天（7月28日）上映。身兼監製的杜琪峯表示今次合作是機緣巧合︰「現今數碼化，菲林時代已過去，我很傷感。很想向菲林致敬，於是大膽邀請幾位導演一起用菲林拍出不同時代的香港故事。」

洪金寶執導的《練功》是他七小福年代的經歷，由兒子洪天明飾演師父于占元。洪金寶笑指天明演此角色非常易處理︰「他不聽話，可以揍他，哈哈﹗他拍攝時不緊張，只要展示到師父穩重一面便可，我覺得他演得有幾分相似。」洪金寶望藉短片帶出新、舊教育方法的不同︰「師父好彩，如他在這個年代應該已在坐監。現在的小朋友很幸福，想他們明白成功要靠自己爭取。」談到會否用舊一套教導孫仔時，洪金寶說︰「邊敢打我的孫，惡少少已說不想見我﹗我試過只是嚴厲少少叫他去睡覺，他立即通街講『爺爺鬧我』。」

許鞍華執導的 《校長》是個60年代天台學校的故事，由吳鎮宇扮演校長，馬賽扮演老師。她說︰「校長一角非鎮宇莫屬﹗我刻意找鎮宇演，雖然不太適合其戲路，但他邪邪哋又有活力，演一個正派校長沒那麼悶，他有能力演到30歲至60、70歲。馬賽不算太漂亮，但外形符合60年代，穿旗袍很好看。」

杜琪峯坦言完成《七》片後開心到死，希望這些香港故事能令大家感受到溫情。眾人將來會否再合作，杜琪峯說︰「當然想，希望20年後再拍一次。」許鞍華笑言︰「如果我未死，一定拍。」袁和平聞言說：「不用那麼久，3年也可以吧﹗」

談到已故的林嶺東，杜琪峯說︰「很懷念這位好兄弟﹗原來我一直被他欺騙兩件事，原來他比我和周潤發年輕，但我們叫他大哥40多年，到他離世才知道；另一樣是看完他的《迷路》後，發現他變成許鞍華。原來他的電影世界變了，再發展下去一定不同，但他講了一次便走了。沒想到他骨子裏有柔情一面，這是我40多年來都不知道。」

（即時娛樂）