MIRROR演唱會取消盧瀚霆倒跌落台危險動作 Frankie平台上演講 (12:38)

盧瀚霆（Anson Lo）跳唱《King Kong》到最後向後倒跌落台底的危險動作已取消，他改在原地升降。（資料圖片 / 大會提供 / 明報製圖）

人氣男團MIRROR昨晚舉行第3場演唱會，鑑於成員陳瑞輝（Frankie，皮皮）及有舞蹈員曾墮台受傷，江𤒹生、姜濤及呂爵安在首場演出時又險生意外，過萬粉絲聯署要求主辦正視演唱會安全問題，在未能提供適當安全措施前，考慮暫停使用非必要之機關或升降台。

大會其實早在第2場已取消了在高空橋上演唱《IGNITED》的部分，12子改在平地上跳唱，昨晚第3場進一步作出舞台上的改動，包括取消了盧瀚霆（Anson Lo）跳唱《King Kong》到最後向後倒跌落台底的危險動作、Frankie改在平台上進行個人演講、柳應廷（Jer）獻唱歌曲《黑夜不再來》時身處的吊台四邊加了欄杆、12子獻唱歌曲《12》時取消外圍Catwalk，所有吊橋環節亦全數取消，就連舞蹈員於升降台反身跳落台底的危險舞蹈表演亦不再見。

Frankie昨晚出場時說︰「借完信心後，我好貪心，想大家幫多個忙，為身邊低谷嘅人扶一把，話畀佢聽，皮皮噚日跌低咗，今日都起番身﹗」演唱會尾聲時，12子齊集台上，隊長楊樂文（Lokman）說︰「其實好多嘢都真係好唔容易，好似Frankie咁講，好多嘢冇可能第一吓做一定搞得掂，好似我哋演唱會咁，第1日、第2日，到今日第3日，所以經驗慢慢累積上去，愈嚟愈做得更好。」全場大合唱《蒙著嘴說愛你》時，姜濤、江𤒹生（AK）感動落淚。

（即時娛樂）