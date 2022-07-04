MIRROR演唱會｜花姐親自上場掌監製位 AK︰有你我們就放心 (13:19)

人氣男團MIRROR的紅館演唱會自開騷以來狀况不斷，舞台機關安全問題成疑。大會繼前晚第2場取消了12子在高空橋上跳唱《IGNITED》的部分後，昨晚第3場亦作出了多項改動，如取消了盧瀚霆（Anson Lo）向後倒跌落台底的危險動作、陳瑞輝（Frankie）改在平台上進行個人演講、柳應廷（Jer）獻唱時身處的吊台四邊加了欄杆、取消12子的外圍Catwalk及所有吊橋環節，連舞蹈員反身跳落台底的舞蹈表演亦不再見。

原來，MIRROR經理人花姐（黃慧君）昨晚親自上場兼任演唱會監製一職，全晚坐在控制台上觀看住12子的演出。她在社交平台留言︰「今日做番好耐冇做嘅野，幾乎驚到暈低，明天繼續努力。」邱傲然（Tiger）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（AK）等成員紛紛留言，AK說︰「有你我們就放心。」李駿傑（Jeremy）亦表示︰「有你我哋更加安心。」Frankie說︰「I love u，花姐﹗」不少網民知道花姐擔任演唱會監製一職後說「唔怪之得好咗」、「都係要你睇實，至係最穩陣」。有粉絲留言︰「花姐終於出手，唔怪之得今晚Smooth咁多！今晚終於見到個個都Enjoy番個舞台，大家都少咗啲提心吊膽！終於可以講番句Good Show﹗」

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（即時娛樂）