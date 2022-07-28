痞子殿下｜玩轉時空炒雜錦 周嘉洛孖朱敏瀚跳貼身舞勁HeHe (17:06)

周嘉洛和朱敏瀚因拍劇而成為好兄弟，2人還鬧着玩跳貼身舞。（大會提供）

由周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚、張頴康、陳嘉佳（小寶）、吳岱融、麥美恩、韋家雄等合演的《痞子殿下》，由下周一（8月1日）晚8點半播出。

《痞子》是以「架空時代」為背景的古裝武俠劇，故事講述百勝國失寵四皇子紀威（周嘉洛飾），奉命迎娶歌蓮神國公主納克溫柔（陳瀅飾），途中遇襲雙雙墮湖失憶，兩人流落到龍蛇混雜的「首振鎮」，幸得奕風鏢局收留，因而與鏢師裘千刀（朱敏瀚飾）、霍小妹（王灝兒JW飾）、范壯龍（張頴康飾）結為好友，期間笑料百出。

《痞子》劇情玩味十足，首先劇中會出現大量似曾相識但又「面目全非」的名稱，包括「奕風鏢局」、「堅定樓」、「四圍酒棧」、「集英齋」等；再加插不少現代化及無綫元素，包括卡拉OK、的士、商品說明條例、英文歌、「網上」投票、防疫及隔離、《魁夢傳奇》及「碧璧青樓」等。

劇組還加插向粵語長片、經典電影及大型綜藝節目致敬部分，包括「港姐」經典音樂、《如來神掌》經典情節、以及以往粵語片特有的將劇情唱出來的「歌舞」場口等，強攻觀眾集體回憶神經；劇中對白亦不像傳統古裝劇般文謅謅，反而相當口語化，力求跳出傳統古裝劇框框，讓觀眾更有投入感。

首度擔正男一的周嘉洛，除了大曬喜劇細胞，據知還要處理不少感性場口，監製陳耀全大讚嘉洛感情戲有感染力；陳瀅則飾演武功高強的「女漢子」，更會放低靚女包袱「摧毁」靚樣瘋狂流口水。

除了主演吸睛，由60名三代綠葉演員組成的村民角色，亦是劇集一大亮點；為了向被視為「TVB寶藏」的綠葉演員致敬，監製為60個角色設計人物性格及造型，且盡量安排他們在每集中「穿插」，讓這群綠葉演員得到更多更好的發揮。

為配合劇集玩味Tone，就連官方預告片亦反轉傳統，有製作期間NG及笑聲不斷的Rap版MV之餘，更有周嘉洛率領一眾演員道出劇集「包羅萬有」中心思想：「集無厘頭、家庭倫理、科學懸疑、武俠、友情、愛情、兄弟情、姊妹情、人狗情未了於一身」。

眾演員感情十分要好，在《聲夢傳奇2》中是「強勢虎媽」的JW，在《痞子》劇組竟淪為眾矢之的，遭陳瀅及張頴康等句句窒住晒；至於嘉洛及朱敏瀚更Friend到大跳貼身舞亦「零尷尬」，配埋經典韓劇《來自星星的你》主題曲，既難頂又爆笑。

（即時娛樂）