戲院未落畫︱《光年正傳》8月3日Disney+上架 (17:35)

彼思動畫電影《反斗奇兵》的外傳《光年正傳》（Lightyear）上月在港開畫，至今仍有部分戲院放映。影視串流平台Disney+今日宣布《光年正傳》定於8月3日上架，觀眾可以安坐家中，跟主角巴斯光年一起展開宇宙大冒險。

《光年正傳》講述太空戰士巴斯在某次飛行任務中犯錯，與隊員被迫降落在一個距離地球420萬光年的危險星球上。巴斯努力嘗試穿越時空重返地球，進行一次又一次飛行試驗。宿敵索克天王突然現身，率領邪惡機械兵團步步進逼。

另外，日本人氣動畫《四疊半時光機藍調》亦定於9月14日在Disney+上架。全輯共有6集，講述主角「我」利用最新發明的時光機回到昨日，亦即是好友小津弄壞房間冷氣機遙控器前的時間。被時光機神奇功用迷倒的小津，決定回到過去，卻引來大災難，未來面臨失控，「我」設法拯救世界。

另一方面，Disney+投資拍攝韓劇《賭命為王》預計今年底推出。劇集由《鳴梁海戰》崔岷植、《我的出走日記》孫錫九、《回答吧！1988》李東輝及《魷魚遊戲》許城泰主演。講述崔岷植接連遇上各種不幸事件，人生跌入谷底，他誓不向命運低頭，押上一切成為賭場大亨的故事。

（即時娛樂）