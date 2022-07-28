香港開電視窒無綫取消公布收視：我哋收視開始升先唔報？ (18:14)

無綫近日調整電視收視公布方式，取消以往逢周一（公眾假期除外），向傳媒發放三台包括翡翠台、ViuTV、香港開電視收視的慣例。

無綫日前表示：「隨着新媒體的發展，廣大觀眾不再局限於透過傳統電視觀賞節目，同時亦可使用電腦、平板電腦或智能手機等，透過多種媒體平台瀏覽，又可隨時隨地到myTV SUPER等網絡平台重溫，是以恆常於每周一發放電視直播收視資料，已不合時宜，未必能完全反映觀眾收看電視節目的實際情況。」無綫表示將重點聚焦於公布無綫電視節目收視資料，以切合現時收視數據公布環境。

香港開電視昨天（27日）在facebook疑似窒無綫：「OH...我哋嘅收視開始升先唔報收視？聽講曾經令大台好自豪嘅三台收視報告唔報啦！喂呀，我哋收視開始升先唔報收視？？講下笑啫，咁嗰1000部電視又真係證明唔到啲咩嘅，我哋77台都出咗APP啦，你唔係未下載呀嘛？」

隨即惹來大批網民留言：「你自己報囉」﹑「收視高過人就笑人啫，喺邊度嚟嘅勇氣去50步笑100步」﹑「顧掂呀你自己先啦，你同亞視真係一擔擔」﹑「抽乾水」﹑「一線搜查都好好睇」等。

（即時娛樂）