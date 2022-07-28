陳煒9月再婚踏入人生新階段 讚未婚夫溫柔細心會搞笑 (19:40)

陳煒雖然經歷過婚姻失敗，仍然勇敢去愛，今年9月將與未婚夫陳國強醫生結婚，走入人生新階段。待嫁的她表示心情沒什麼特別︰「我們都不是特別注重儀式的人，過大禮等繁文縟節應該會省卻。最重要是二人的相處，大家都惜對方。」嘗過離婚的痛，陳煒坦言曾對婚姻失去信心，是陳醫生的關心令她重拾信心︰「自出來工作後，我基本上都是一個人生活。家中大小事、人生路上的決策都是自己決定。現在多一個人跟我分享和分擔，開心很多。他求婚時，我沒遲疑，大家相處兩年多，已認定對方是適合自己的人。」

陳煒認為要維繫感情最重要的是信任和真誠︰「有什麼都要拿出來講，不要藏在心內。原來男性很喜歡在一些大事上決策，他會覺得很型，哈哈﹗」陳煒盛讚陳醫生：「他專業時可以很專業，對住我又會很關心、溫柔和搞笑。我給他90分，他工作時很細心，但在家就亂了少少，可能知道有雙手會幫他收拾。」陳煒婚後會繼續工作，但坦言若要離港3個月以上就比較困難。

劇集《回歸》明晚大結局，陳煒對劇中兩位兒子吳偉豪和周嘉洛特別欣賞︰「偉豪真的很靚仔，整個Package無得輸，後生女會很想有這種男朋友，做阿媽的又會很想有這樣的兒子。嘉洛天生吃這行飯，他在鏡頭前200%投入，但一停機就會突然睡着，想暈低一樣，很可愛，哈哈。」至於劇中前夫郭晉安，陳煒說︰「他真的高手，我只是迎接他的招數。」

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（即時娛樂）