鄭欣宜拒穿比堅尼 赴泰旅行唔預「花王」男友：走低調風格 (20:08)

鄭欣宜今天（28日）為旅遊資訊平台主辦的限定體驗館擔任嘉賓。早前返加拿大探親後，欣宜盼疫情進一步受控，望政府放寬旅客出入境防疫措施限制，便計劃到外地旅行，首個目的地最想去泰國，貪地點就近，且不用隔離。

欣宜笑言無意騷身材，即使去泰國游水，也不會穿比堅尼，只會穿一件頭泳衣。她早前返加拿大經常逛博物館或行街購物當運動，最近準備為9月初舉行的拉闊音樂會密密練舞、健身及打泰拳，待完成音樂會期待去旅行，才敢放鬆盡情地吃東西。

問到是否已約定「花王」男友同行，欣宜避談，並稱走低調風格，她說：「我不認識花王，亦未找任何人陪同旅行。最想跟我的髮型師Ben一齊去，因為他超級喜歡食，我的honey就是Ben！」

欣宜表示稍後欣賞男團MIRROR的紅館演唱會，對於不少粉絲關注舞台機關危機四伏，擔心他們演出時發生意外。欣宜表示舞台機關多，有好亦有壞，她說：「舞台多機關可以令整個騷更加豐富，但歌手的安全也好重要，希望他們之後表演，可以順利完成。我的表演都想有舞台機關，例如將成個人升上台，感覺比較威，好似張敬軒之前演唱會那個『光波爐』，升到半空與觀眾拉近距離。」

（即時娛樂）