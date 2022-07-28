黃妍驚水兼怕離心力 揸帆船雞手鴨腳 好學肯學獲讚賞 (20:32)

女歌手黃妍（Cath）近期作出不同嘗試，在拍攝系列短片《一日妍究生》中，繼學習粵劇基本功及跳肚皮舞後，不熟水性的Cath，早前竟然出海學揸帆船。雖然學習過程中Cath表現忙亂，但好學肯學的態度，獲船長大讚！

Cath本身不懂游水，所以出海前她甚擔憂，並說：「因為我驚水同離心力，拍攝呢兩日天氣都有啲差，所以喺水上面會遇到我最驚嘅水同離心力，所以擔憂比較多。」

她更笑說出海心情從未被影響過，因為由始至終都係擔憂居多。因為出海，愛美的Cath也帶齊出海三寶：太陽眼鏡、帽及太陽油，除此之外，她更帶了兩支水以備不時之需，但怎料全部都用不著，她說：「因為陰天，太陽少少倀眼，但太陽眼鏡冇用到，帽亦冇用，因為現場好混亂，帶咗太陽油，本以為途中可以搽下，但原來係好唔得閒。」Cath既要學習揸帆船的基本知識，更要掌舵兼平衡船身，忙得無暇理會其他事情。

雖然驚水，但短片中可見Cath未有穿上救生衣，她解釋道：「我哋一上船就先教著救生衣，同講晒所有安全措施，到我想著時，同事就話好醜呀！影出嚟唔靚，同埋話如果我跌咗落水，佢哋會救我，咁我哋惟有相信佢哋。」

不過鏡頭外同事都不停擰頭，Cath搞笑道：「但我已經信咗佢哋喇！感謝主我冇跌落水，所以我到依家仲健在。」Cath擔心同事多過自己出事，續說：「揸船時好擔心會揈跌啲同事落水，但我哋出船時有9個人，依家拍攝完成都有9個人，我哋係安全嘅，教揸帆船嘅導師仲讚我，雖然力唔夠但叫我做咩都肯做，願意學。」

經過今次體驗後，Cath不僅長知識，了解到帆船的特性，她說：「我原本以為船size會細啲，但原來比較大；然後又以為所有嘢會好原始，例如冇廁所、冇電，但原來有廁所仲要有電，船上又有雪櫃等等，好高級。起初我又以為所有嘢要用風，其實有引擎，而結構比想像中複雜。」

（即時娛樂）