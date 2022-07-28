林明禎為網店宣傳做店長 百變造型賣萌電暈宅男 (21:46)

「宅男女神」林明禎向來喜歡網購，她為網店拍宣傳片做「禎靈店長」，以百變造型出現。林明禎展示青春一面，活力十足，多個造型以運動look最吸睛，她身穿藍tee，以夏日清爽打扮出場。明禎向着鏡頭大講半鹹淡廣東話，提到葡萄牙球星C朗拿度，她因為咬字不正，C朗總說成「C狼」，為免不再吃NG，她頻向工作人員求教發音。不過，明禎不經意賣萌，絕對就是「電」暈宅男的殺手鐧。

問到明禎拍攝當日做店長有甚麼感覺？她用普通話說：「我覺得好玩呀，我很喜歡打電動，拍攝時很像進入遊戲世界一樣。」最想在網上賣甚麼東西？為食的明禎衝口而出：「最想賣食的呀！」明禎自爆未加入娛樂圈時，曾跟胞姐一齊做Spa美容生意，「我最喜歡銷售部份，可以跟客人互動，把商品介紹給對方。」明禎認為稱職的售貨員必須要讓客人享受着購物過程：「客人購物要感到喜歡和舒服，然後滿意結賬。」

平日喜歡網購的明禎，最愛安坐家中撳手機就可貨到家中：「如果沒有工作的話，我可以整天在家。我超級愛網購，幾乎食的喝的都是在網上購買。」除網購食物外，她也會挑選電子產品和遊戲產品。

（即時娛樂）