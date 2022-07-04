王祖藍自爆流住TVB血 避談跟樂易玲曾勵珍反目傳聞 (21:36)

王祖藍今晚（28日）以「獎老」身分，回歸《開心無敵獎門人》。早前盛傳祖藍辭退無綫首席創意官一職，問他現時在無綫的職銜時？祖藍未有否認，只稱自己是流住TVB血的人，即使記者連番追問，他依然拒答：「我今晚是獎老，在屋企是老公，返辦公室是OL。（現時與無綫關係如何？）OK，否則我都不會回來。（只跟曾志偉關係ok？）志偉哥現在是無綫最大那個，所以跟他OK便OK。」

有傳他與兩位女高層樂易玲和曾勵珍，因拗撬而反目？祖藍避談：「男人不講這些。（男人不跟女人鬥？）又不是，個個都靚女。」

他亦否認與J2創意總監C君（鄭詩君）不和傳言，跟C君私下溝通過，不知道誰在亂說，可能樹大招風，他還表示很喜歡C君：「愛他愛到不得了，知他們近來努力為J2籌備新節目，非常支持他。」

同時有指祖藍因意興闌珊，於是拉大隊返內地？祖藍再次遊花園：「我之前有2個節目《聲生不息》和《有個閨密叫做祖藍》，如果無綫在內地有任何需要幫手，我隨時會服務總經理。」

談到舉家搬上長沙？祖藍表示之前是因為拍節目，所以才在當地逗留3個月，不過透露現時全家已移居上海，小朋友也準備9月開學。對於無綫股價跌破新低，祖藍表示回港後一直很忙，沒有留意，之前曾叫大家趁低吸納的他還笑言：「現在當然不只入股，有錢直頭買起間公司啦。」

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（即時娛樂）