阿Mo傷勢嚴重傳腦出血頸椎骨折 父母多倫多急回港 (11:54)

在MIRROR演唱會上受傷的舞蹈員阿Mo傷勢嚴重，有報道指他頭部及頸部重創，腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，昨夜通宵進行修補手術，暫未知手術成果。（資料圖片 / 李啟言Ig圖片 / 明報製圖）

MIRROR昨晚舉行第4場紅館演唱會時發生嚴重意外，舞台上方其中一個懸掛的巨型屏幕突然跌下，壓傷舞蹈員張梓峯及女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）的男友李啟言（阿Mo）。阿Mo傷勢嚴重，目前在伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫，有報道指他雖然清醒可說話，但頭部及頸部重創，腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，昨夜通宵進行修補手術，暫未知手術成果。

阿Mo的父母定居加拿大，收到消息後立刻訂機票從多倫多回港，惟疫情下需要在酒店隔離7天，才可出關探望兒子。阿Mo父親是著名牧師李盛林，阡陌社區浸信會發出禱告信，希望弟兄姊妹可以為李牧師及兒子阿Mo禱告，內容寫道：「親愛的弟兄姊妹們：李盛林牧師小兒子啟言（Mo）在MIRROR第四場演唱會，多倫多時間今日上午，在香港一個嚴重的意外中，他的頭部和頸部受傷，現在深切治療部。請懇切為他禱告，懇求神的醫治和憐憫。李盛林牧師和師母將於明晚日（周六早上）前往香港。請為他們的旅程安全禱告，求神的平安和安慰臨到他們和家人同在，因為他們非常擔心啟言。實在感謝兄姊的代禱。」

（即時娛樂）