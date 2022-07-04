MIRROR紅館從天而降 呂爵安身上威吔被指磨損似麻繩 (14:52)

呂爵安身上的威吔，被網民發現有磨損，似一條麻繩。（網上圖片 / 資料圖片 / 明報製圖）

MIRROR昨晚舉行的第4場紅館演唱會發生嚴重意外，呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）跳唱《Elevator》時，舞台上方其中一個懸掛的巨型屏幕突然跌下，壓傷兩名舞蹈員，包括張梓峯及女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）男友、Anson Lo的大學同學李啟言（阿Mo）。阿Mo傷勢嚴重，有指他腦出血及頸椎骨折，昨晚通宵進行修補手術，暫未知成果。

MIRROR自開騷前的總綵排起狀况不斷，舞台機關安全成疑。雖然大會由第2場開始不斷作出改動，如取消12子在高空橋上跳唱《IGNITED》、陳瑞輝（Frankie）改在平台上進行個人演講、柳應廷（Jer）獻唱時身處的吊台四邊加了欄杆、取消12子的外圍Catwalk及所有吊橋環節等，惜最後仍發生巨型屏幕跌下的嚴重意外。

事後，網上流傳一張Edan開場時被吊在半空的照片，相信是在MIRROR演唱會開場時拍下的。演唱會開始時，12子齊齊被吊在半空中，以從天而降的方式出場，畫面震撼﹗不過，有粉絲拍下Edan於半空中的照片後，發現他身上綁住的威吔竟然有磨損。該網民指Edan身上綁住的似麻繩，並留言︰「係咪就斷？唔好嚇我﹗」

（即時娛樂）