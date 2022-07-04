MIRROR演唱會事故︱阿Mo與盧瀚霆識於微時 阿峯曾為郭富城伴舞 (18:59)

昨晚在MIRROR紅館演唱會上受傷的兩位舞者，分別是張梓峯（左圖）及李啟言 （右圖）。（Ig圖片 / 明報製圖）

昨晚在MIRROR紅館演唱會上被巨型屏幕壓傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），是COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友，亦是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的大學同學兼老友。據了解，阿Mo送院時後頸第三及第四節脊椎骨折及移位，四肢不能活動，昨日已接受手術穩定脊椎，四肢能否恢復活動能力或會否癱瘓存在很多變數，須視乎復康進度、脊椎穩固後受損神經生長的情况等。

阿Mo是Anson Lo的大學同學，兩人當年一同參加ViuTV《全民造星》。阿Mo多才多藝，參賽時拉小提琴加跳舞的方式演繹歌曲《Finess》，惜最後55強止步。他與So Ching是情侶關係，雖然So Ching是女團COLLAR成員，他也經常參與MIRROR成員的MV及舞台演出，但兩人未有避忌，不時公開放閃。So Ching去年更與阿Mo的家人一同為阿Mo慶祝生日。

另一位受傷的舞蹈員張梓峯（阿峯）情况穩定，今日下午已在家人陪同下出院。阿峯曾為不少歌手伴舞，包括郭富城、盧瀚霆等。今年初，他與相識10年的女友結婚。意外後，不少人在其社交平台留言打氣。

（即時娛樂）