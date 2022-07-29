港姐決賽9月紅館舉行 無綫稱舞台機關不多 會做足安全措施 (19:47)

無綫為港姐50周年及慧妍雅集成立40年製作特備節目《2022香港小姐競選：小城美誌》，慧妍雅集會長劉倩婷、信託委員王愛倫今日聯同眾候選佳麗出席記者會，分享拍攝感受。

MIRROR昨晚（28日）舉行的第4場紅館演唱會發生嚴重意外，舞台上方其中一個懸掛的巨型屏幕突然跌下，壓傷兩名舞蹈員。今年的「2022香港小姐競選」決賽將於9月25日假紅館舉行。統籌經理何小慧今日出席記者會時說︰「相信大家不希望見到紅館發生的事情，希望傷者早日康復。」她強調無綫曾在紅館舉辦過很多節目，港姐決賽會跟過往程序入則，再經紅館審核，公司會依足康文署及紅館要求，做足安全措施。

何小慧說︰「『香港小姐競選』曾在紅館舉行過。除了佳麗安全，工作人員和所有人都要安全。相信今次紅館會有更多指引，公司會依足去做。」被問到會否將舞台簡單化及減少機關時，她說︰「舞台設計還未出，港姐和演唱會做法不同，港姐不是四面台，機關亦不多，因為佳麗要穿上高跟鞋行出行入換衫。」

1號佳麗徐麟（Astrid）、13號邢嘉敏未有因MIRROR紅館演唱會意外而擔心，相信公司會安排。3號陳瑞菱及4號許子萱亦說︰「相信公司會保護好我們。我們有看意外片段，很心痛，希望傷者早日康復，會為他們祈禱。」

（即時娛樂）