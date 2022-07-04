MIRROR演唱會事故︱資深舞台製作人鄭偉強批屏幕吊法不專業 (14:11)

MIRROR前晚（28日）第4場紅館演唱會發生嚴重意外，舞台上方其中一個懸掛的巨型屏幕突然跌下，壓傷兩名舞蹈員，傷勢嚴重的李啟言（阿Mo）目前仍留醫深切治療部。香港開電視節目《一線搜查》昨晚（29日）電話訪問前資深舞台及電視製作人鄭偉強，講解搭建舞台及舞台安全問題。

他以紅館為標準，表示設計舞台之前會與監製開會傾好所有需求，舞台設計與安全兩者之中，安全一定最重要。鄭偉強說︰「安全一定最緊要，亦涉及預算問題，因為安全又要求高，自然需要更多搭台工作人員。我們最早要一星期開始搭建，後來因為生意太好，向我們壓榨搭台時間，縮短搭台時間後，先做好鐵架機動，才做木及其他裝飾。」他強調如老闆寧願加錢給你做通宵，24小時不停工作也做不了，為了安全寧願不接。鄭偉強表示︰「說真的，每場票房收益和你搭台及工人的比例來說，真是天壤之別，只好犧牲搭台及綵排時間，為了增加利潤，這個沒辦法了。」

談到人手問題，鄭偉強表示熟悉運作的一定是長工（基本員工），上落貨車及搬貨等工作就請散工做。他說︰「如果有機動，我們以前會先找個新界貨倉，把機動測試了沒問題，才搬去紅館。疫情兩年幾，很多人也轉了行，他轉了行，你叫他回來，他未必一定可以回來，短暫回來做1、2次，然後才回去可能便做不了。（回來幫忙也生疏了？）生疏一件事，主要是工序。做事是一個團隊的，工序不合便做不了。」

對於今次巨型屏幕跌下的意外，鄭偉強說︰「我幾震驚，這個屏幕的吊法是不專業的﹗沒理由2條（威吔），最少3條，一條主最粗的用力的。若然不是升降的，最少3條。若然是升降，每次升降完，我們上面還要加保險掣，所有升降台都有保險掣。」

（即時娛樂）