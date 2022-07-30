白色強人II｜蘇韻姿花4小時打造光頭妝 8個鐘唔敢去廁所 (16:25)

無綫劇集《白色強人II》昨晚播出新一集，講述郭晉安飾演的YT與胡定欣飾演的葉晴，為小提琴家胡子翹（蘇韻姿飾）的切除神經膠質瘤手術展開角力。蘇韻姿在劇中邊接受開腦手術邊拉小提琴，不少網民質疑劇情是否合理。英國曾有資深小提琴演奏家於2020年接受過同類型手術，手術最後成功。

蘇韻姿雖然自小學拉小提琴，15歲時已考獲7級資格，但由於近年未有再練習，拍攝前特別找來老師惡補，買琴回家反覆練習。她感激胡定欣窩心鼓勵︰「佢好專業，會畀好多眼神同信心我，令我更易入戲。佢見到我緊張，又會安慰同鼓勵我。」蘇韻姿表示拍攝當日花了4個小時打造光頭妝，儀器黐上身也花了40分鐘。她說︰「我完全唔敢郁，廁所又唔敢去，驚影響進度，都忍咗成8個鐘尿。」

飾演龐貝氏症患者母親的沈可欣昨晚一場墮樓戲被讚演技一流，她表示該場戲雖然只有幾秒，但拍攝當日由黃昏拍至凌晨，劇組花了很多時間反覆試位以策安全。沈可欣說︰「他們很照顧我，扶實我爬上車頂，不斷問我有冇問題，拍完也會扶我落嚟。好難忘黐到頭同臉都係玻璃碎，因為血漿係用蜜糖整，黐咗唔少『玻璃』。」

（即時娛樂）