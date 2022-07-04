MIRROR演唱會事故︱蕭定一爆業內人士估計出事原因 (18:08)

從事娛樂事業多年、曾舉辦數次演唱會的蕭定一，透露業內人士估計的兩大MIRROR演唱會意外原因。（YouTube片段截圖 / 資料圖片 / 明報製圖）

MIRROR前晚（28日）第4場紅館演唱會發生嚴重意外，舞台上方其中一個懸掛的巨型屏幕突然跌下，壓傷兩名舞蹈員，傷勢嚴重的李啟言（阿Mo）目前留醫伊利沙伯醫院深切治療部（ICU），頸部第三及第四節脊椎骨折及移位，脊髓受壓，四肢不能活動，頭及肺亦被壓傷，昨晚（29日）完成手術後按照既定臨牀情况分類準則，暫被列為危殆，維生指數穩定。

從事娛樂事業多年、曾舉辦數次演唱會的蕭定一，昨天在網上頻道拍片透露曾向業內人士八卦，了解發生今次意外的問題所在。他說︰「內部一些工作人員回覆，道聽途說未經證實，稱很大機會因為入了一批新的機械器材，即是鐵鏈可以拉起機械器材的圓圈。而這批新的圓圈質量可能有問題，導致今次的意外。」

蕭定一引述業內人士所言，稱通常要吊起如此巨型的物件，除了左右兩條鐵鏈，通常中間要加多一條威哋，以防萬一跌下時也有威哋綁住，減低傷害程度。蕭定一質疑︰「咁點解今次無加多條威吔呢？大家覺得係好大嘅問號。吊咁重嘅嘢，中間一定會加一條威吔以防佢跌。估唔到真係跌，而今次真係無喺中間加條威哋喎，所以等獨立調查完之後，我覺得呢件事個結果就會好清楚。」

談到意外片段在網上瘋傳，蕭定一認為不應讓小朋友觀看，以免造成心靈創傷。

（即時娛樂）