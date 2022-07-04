Tyson Yoshi因應MIRROR演唱會事故 下周開騷或取消舞台機關 (20:02)

創作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）將於8月5日起在九展STAR HALL舉行4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會，他今日（30日）出席活動時透露演唱會已準備得如火如荼，亦已因應MIRROR演唱會的舞台意外制定應變計劃。Tyson說︰「原本準備好上戰場，但這幾天情緒很低落，沒有動力。一早設計好舞台有少少機關，也有升降台，高度不便透露。我與工作團隊已開會商討，預定有Plan B，就是完全不用機關。即使機關裝置好，屆時也可以不啟動。如真的要作出此改動都沒有辦法，是為安全着想。演出場地也有大型屏幕，不是懸掛的，不能移動。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早於商台節目《政經星期六》中，建議在調查報告完成前的演出改為佈置簡單的靜態表演，如只靠燈光舉辦演唱會，或在簡單舞台上跳舞及「企喺度或者坐喺度唱歌」。Tyson稱政府暫時未有聯絡提出有關指引，他說︰「吊了超過30、40年，今次是極度極端，人為絕對可以避免的。」

Tyson稱騷前幾日會踩台熟習環境，有足夠時間準備，並重申今次意外是極端個案。他說︰「家人、朋友也提醒小心，檢查清楚舞台才演出。我早在半年前已開始籌備，有信心應付。」提到其演唱會網上直播門票原透過MakerVille旗下的網上平台MakeALive發售，卻突然宣布延期售票，Tyson說︰「周五收到延期通知，可以理解，估計該平台暫時未必做到相應措施，正等待進一步消息幾時再開賣。」

（即時娛樂）