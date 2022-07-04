MIRROR演唱會事故︱盧瀚霆兄弟相關照 阿Mo：佢係超人 (22:01)

MIRROR演唱會日前（28日）發生嚴重意外，「教主」盧瀚霆與呂爵安（Edan）跳唱《Elevator》時，舞台上方其中一個巨型屏幕突然墜下，壓傷兩名男舞蹈員。受重傷的李啟言（阿Mo）是COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友，意外發生後很多「神徒」第一時間認出阿Mo出事。「神徒」對阿Mo並不陌生，知道他受傷很擔心，有離場後在場館外相擁痛哭。

阿Mo跟盧瀚霆同參加首屆《全民造星》，前者雖然55強止步，但他的表演讓觀眾留印象。盧瀚霆跟阿Mo是大學同學，阿Mo對跳舞的熱情不減，而他更成為經常伴盧瀚霆左右的男人，看盧瀚霆的舞台演出或MV，阿Mo總是在身邊。翻看他的Instagram，從大學成長到現在，不乏他跟盧瀚霆的照片，大學時期很稚氣，兩人似兄弟。阿Mo曾分享一段對盧瀚霆的感受：「這個男人！會唔會太叻仔。響我眼中佢一直以來都好清楚自己想要嘅嘢，成日有人問我佢係一個點嘅人，我通常都會答：『超人』見到佢就會覺得artist真係個keep住挑戰人體極限嘅職業，係點樣先可以次次拍MV都幾十個鐘唔食野但仲跳得大力過我哋？期待你帶著香港的演藝跳唱踏上愈來愈大的舞台」，阿Mo對好兄弟盧瀚霆的讚賞，是惺惺相惜。很多「神徒」給阿Mo打氣留言，期待他康復跟教主在舞台上繼續合作。

（即時娛樂）