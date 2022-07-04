喱DAO招募女團企劃 4+1最高票數者赴韓國生死鬥 (23:07)

杜汶澤的《喱DAO招募女團企劃》經16強的第二輪投票，投票最高票數的4人包括1號Hazelle、5號Lokyiliu、8號Summer Lui及48號Natalie Law，將組成女團，下月可以飛去韓國集訓、錄歌、拍MV。

阿澤宣布「喱DAO」女團誕生同時，表示跟韓國娛樂公司總監朴忠旻討論訓練詳情，擔心4人接受密集式訓練會體力不支，有需要第5位補上。由於第二輪投票結果，第3 Natalie Law和第4 Hazelle均獲相同票數，「蛙友」也希望可以增加多一名選手飛赴韓國訓練。於是杜汶澤作出最後決定，將最高票數的5位女生送到韓國集訓，抵達韓國後才來最終生死決鬥。朴忠旻會根據各人表現，到拍攝MV前才宣告最終女團4位成員，5位女生就算上到飛機，未必穩坐女團席位，甚至有可能最後排名第5的女生打低首名出線。第5名是現居於美國的Gigi（鮑祉而），她得悉自己獲得最後出線資格，坦言從地獄上到天堂一樣，以為自己發緊夢。

另外，大會就四強之一的廖樂兒曾於2019年參與非法集結而被補，有指她申請離港遭拒一事作回應，表示公司對旗下藝人的私生活不作過問，由於案件並未完結，故公司亦不作任何評論。廖樂兒會繼續向法庭申請，希望允許她短時間離開香港，前往韓國接受專業訓練。

（即時娛樂）