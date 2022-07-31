導演黃浩然低成本拍《緣路山旮旯》展示香港真係好靚 (00:20)

導演黃浩然先後執導電影《點對點》與《逆向誘拐》，新作《緣路山旮旯》於8月上映。原本安排在2月情人節檔期上映，受第五波疫情影響，延至暑假檔期。黃浩然笑說：「愛情沒時間限制！」

《緣》片是黃浩然執導的第三部長片，他用落場打波想贏的心態去拍此片，皆因之前兩部長片《點對點》與《逆向誘拐》也蝕錢。導演的「履歷表」總不能每部電影都是蝕錢，又想繼續拍電影，就要落場打波一樣。他說：「我已輸了兩球2比0，都想拉近距離，不想繼續輸到3比0、4比0那麼慘。做出一點成績，將來才可以再拍些冒險題材，何況香港電影是工業，不是慈善事業，無理由部部蝕，所以要拍部一定賺的商業片。」

今次拍《緣路山旮旯》，黃浩然抱必勝的信心與決心，嚴控成本並以低成本製作。此片以10日時間完成，250萬的製作預算，最終超支20萬，以270萬完成。降低成本但要保持質素，看岑珈其有5個女神級的女友余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊及張紋嘉。戲中她們也住在偏遠的地區，岑珈其接送女友要走遍香港山旮旯的地方，包括沙頭角、下白泥、大澳、船灣荔枝窩與長洲。看愛情故事同時又欣賞到香港究竟有幾靚，支持香港電影！

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（即時娛樂）