疑有人借阿Mo名義籌醫藥費 蘇芷晴FC發公告：勿參與任何眾籌活動 (12:01)

男團MIRROR日前（28日）在紅館舉行第4場演唱會時，發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕於表演期間突然墜地，擊中兩名舞蹈員，當中27歲的李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，目前仍在深切治療部留醫，其雙親今晨已由加拿大抵港，稍後到醫院探望兒子。

事件備受全城關注，不少藝人歌手及市民粉絲，也在網上集氣留言為阿Mo打氣，不過傳出有人疑借阿Mo及其女友COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）名義籌募醫藥費，So Ching的Fans Club（FC）立即發重要公告：「TELEGRAM各群組及FACEBOOK已開始流傳不同『籌款』﹑『眾籌』或『集資』等活動。明白大家愛護SOCHING及MO，但現階段並不適合任何與金錢掛勾活動。除官方認證或官方授權外，請勿參與任何形式『眾籌』活動。現階段仍然希望大家一同靜候佳音，比空間佢哋休息，避免引起討論，製造麻煩。有最新消息幫到SOCHING MO的話，FC必定會第一時間通知大家。」而ERROR隊長梁業（肥仔）亦在Ig限時動態轉發該公告。

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（即時娛樂）