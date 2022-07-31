谷德昭曾考慮抽起《爆谷一周》 最後如常播：大家有權再快樂 (13:24)

MIRROR紅館演唱會大前晚（28日）發生嚴重事故，懸掛半空的大屏幕，突然從高處跌落舞台，擊中兩位舞蹈員，其中阿Mo（李啟言）目前仍在深切治療部留醫，其雙親今晨抵港，稍後到醫院探望兒子。

今次事件震驚全城，愁雲慘霧，導演谷德昭昨天（30日）在Ig發文，他表示曾考慮抽起ViuTV節目《爆谷一周》，他寫道：「不幸的事情發生後，心內悵悵然，說不出的不舒服。曾跟監製商量，是否應先抽起這一集，馬上錄製另一集，避免在不適當的時候嘻嘻哈哈...」

不過谷導有感世事無常，一切太被動，在可以掌控的範圍內，嘗試帶給自己好一點的心情：「不好的東西別再看了，偶爾放空一下，放下不開心，想一些、看一些、聽一些能令你開心的事情，跟好友一邊吃些好吃的一邊講講笑，擁抱心愛的人或動物朋友，祝願所有受到傷害的朋友能夠痊愈，能夠再快樂起來。」

谷導坦言大家有權再快樂起來：「不會有適當的時候，不幸的事情發生了，就只有靠自己告訴自己，大家是有權再快樂起來的，不只是為自己打氣，也為曾經為我們打氣、帶給我們快樂的每一位打氣，他們累透了、傷心透了，看見我們能夠振作，或許能成為他們重新站起來的原動力。

今（昨）晚《爆谷一周》會如常播出，會繼續嘻嘻哈哈，今（昨）晚的嘉賓鄭中基是我的好朋友，所以不會有深入的訪問，關於他的，我差不多都知道，所以不扮問了，今晚也不在攝製廠內，我倆去了遊車河...希望大家可以暫且放下，跟我和阿基分享我們的友誼，今晚這一集說的是友誼... #祝大家平安 #願大家可以再快樂起來 #互相扶持 #輪到我哋提供能量了。」

（即時娛樂）