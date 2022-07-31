陳約臨偕攝製隊飛大阪拍旅遊節目 全員相繼中招染疫 (15:34)

陳約臨和攝製隊在日本大阪拍旅遊節目時染疫，監製張志明（圓圖）稱他們已經沒大礙。（Ig圖片/資料圖片）

由陳約臨﹑張沛樂和陳芷尤等主持的香港開電視旅遊節目《重新出發》，走訪不同國家如日本﹑馬來西亞﹑韓國及泰國等拍攝。有消息指正身在日本拍攝的陳約臨跟攝製隊一同染疫，據了解日本篇分兩部分，一個是已拍完的東京篇，另一個是大阪篇。

據悉陳約臨和攝製隊抵大阪後相繼中招，暫時他們各自在酒店隔離，目前陳約臨的快測結果已呈一條線，明天（8月1日）將出關繼續拍攝工作。

節目監製張志明回覆《明報》時表示：「其實依家四圍去好易中，好多地方嘅人都唔戴口罩，今次佢哋去日本叫好彩，喺東京都冇中過，去到大阪先中，我哋拍咗差不多一大半，喺大阪一知道大家唔舒服，跟住困喺酒店，自己Check，Check完真係有事，自己跟住隔離，大家全部停工，喺酒店隔離，佢哋依家冇嘢啦，好番啦，過咗差唔多7日，佢哋全部呢2﹑3日都係一條線，所以依家好安全，可以追埋嗰幾集，拍完就可以趕出街。」

張志明今次4個人去拍節目，他表示沒辦法控制超支狀况：「依家都叫做算小事，如果無啦啦早排仲有熔斷機制，咁咪仲貴？依家算係冇乜嘢，即係個疫情係中咗，跟住自我隔離，匿喺酒店，都係嘥酒店錢，個影響唔算好大。其實喺疫情四圍出發拍旅遊節目，都預咗，其實個疫情都仲喺度，但我覺得好彩，如果大家打晒針，佢哋中咗都唔係好大件事，自己食藥喺酒店，然後休息7天，幾日後變番陰性，其實都冇乜嘢。」

（即時娛樂）