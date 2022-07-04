汪明荃睇MIRROR演唱會已覺舞台危險 稱主辦機構要負責 (15:56)

汪明荃（阿姐）昨晚（30日）到高山劇場出席八和粵劇學院課程匯報演出，阿姐在紅館看過MIRROR首場演唱會，對於演唱會嚴重意外，導致有2名舞蹈員受傷，阿姐表示主辦機構一定要負責，同時她透露老公羅家英，已透過短信聯絡了呂爵安（Edan），她亦有發信息問候ViuTV高層金廣誠，但對方可能忙於處理善後事宜未有回覆。

阿姐坦言看首場演出已覺得舞台危險，她說：「條橋感覺好似好唔穩陣，Anson Lo（盧瀚霆）向後倒跌個動作，其實都好危險，咁當紅嘅團，唔需要整咁多機關，佢哋大場都未上過冇經驗，做四面台唔簡單，藝人係要顧很多，尤其佢哋跳舞，本身多人，舞蹈員都多，我覺得好迫唔夠位跳，跳跳下會易跌落台，加上機關太多，排練時間少，一下子上台要跳舞唱歌，唔熟個台好易行錯撞到，佢哋係未Ready，其實我當日睇得開心，佢哋好年輕有才華，幾好！」

阿姐表示當知道舞蹈員李啟言（阿Mo），被巨型屏幕擊中後傷勢嚴重，她對事件感到十分震驚，祝阿Mo大步檻過，她說：「我睇完出事條片，揸車一直係咁震，咁年輕嘅人，又咁靚仔，跳舞跳得幾好，我第一場留意到，希望佢冇事。」問到作為前輩有什麼說話鼓勵這班後輩？她說：「最緊要小心，不只是藝人，最重要主辦機構一定要負責，搞到咁大件事，未試過，咁年輕冇必要。」

阿姐當年開演唱會，嘉賓林子祥亦曾經跌落台，她表示當時林子祥因戴了耳機只聽音樂，聽不到有人叫不要後退才跌了落去。問將來開紅館騷會否擔心安全？她即道：「唔會，要檢查好，每個部門做好準備，排多少少，佢哋12個人走位多好多，出入好多，我一個人唱10幾分鐘先轉位，冇經驗嘅人做四面台係唔容易，要用多啲工夫，但顧唔到咁多，自己亦會興奮，啲機關唔應該咁樣。」

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（即時娛樂）