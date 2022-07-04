MIRROR演唱會事故 張繼聰盼勿再有揣測：大家惜住佢哋 (16:16)

張繼聰今天（31日）於尖沙嘴舉行《Welcome to route 37》演唱會X創立時裝品牌《Petrolhead》發布會，他表示相隔7年再開騷，會好好珍惜機會。

講到MIRROR紅館演唱會日前發生嚴重事故，有沒有影響他10月旺角麥花臣場館開騷，並會否減少舞台機關？他表示個唱準備1年多，舞台設計偏向簡單，以樂器演出為主。

阿聰表示曾帶子女欣賞MIRROR首場紅館騷，當然留意到有些未綵排好，但不想再作評論，他從網上影片見到第4場演出發生意外，感到震撼，心情跟全港市民一樣非常難過，睡不好，他祝願受傷舞者早日康復，尤其正留醫ICU的舞蹈員李啟言（阿Mo） 。

阿聰與MIRROR成員包括姜濤﹑呂爵安和陳卓賢，因合作ViuTV劇集《季前賽》而相熟，該晚意外發生後，也曾發短信關心他們：「他們承受緊好嚴重的創傷，超越了我們平時為小技術問題執生那種，發生那麼大件事，怎會反應到？我作為同行，好替他們難過。」

對於盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）被狠批出事後仍繼續唱歌，阿聰指這就是表演者承受的難處及痛苦：「普羅大眾不會明我們在台上經歷什麼事，普通市民看到條片，會知道5秒後發生什麼事，但他們在現場時候，就算一個普通觀眾，都未必即時反應到，而他們正在表演，處於亢奮狀態，他們戴住耳機，只聽到音樂和自己把聲，我幾肯定他們頭5秒不知道發生了什麼事。再講，他們跟阿Mo關係密切，他們怎會不難過？希望大家惜住他們，不要再有揣測。」至於《季》劇是否因此事押後播出，阿聰指要等電視台決定。

（即時娛樂）