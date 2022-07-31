《阿媽》低調上優先場 全部爆滿 彭秀慧感動：要抱擁希望善念 (16:38)

由彭秀慧執導﹑毛舜筠﹑姜濤和柳應廷（Jer）等合演的電影《阿媽有咗第二個》，昨晚（30日）低調地舉行香港首映。

彭導表示《阿媽》上映日期，由去年籌備時定下今年5月，後來因為疫情導致製作延期及戲院停業影響，將映期改了幾次，最後還顧及有份演出的姜濤和Jer可以投入演唱會，故定案8月上映，彭導認為是個最好的安排，她寫道：「我沒有浪費多了的時間，後期工作一直做到最後一分鐘，影展版同步在世界各地放映，踏入七月，香港宣傳活動正式開始，我像守候客人來臨一樣的心情打掃房子，安頓一切，期待諸位正式埋位......正當團隊浩浩蕩蕩準備電影面世之際，突然發生了不開心的意外，要消化的情緒真的不少。」

及後彭導收到很多訊息，電影會如期上映？首映會否進行？她寫道：「什麼什麼會有影響嗎？不只粉絲，觀眾，朋友，連劇組的人也同樣疑問。的確，現在還有很多未知之數，做每一個決定也必須小心權衡輕重。正如昨（前）天發售下星期優先場門票，因為已經在星期四下晝公佈消息，星期五早上公司也貼心地問我，是否應該把戲票發售日期延期，這樣大家會不會好過一點。」

彭導經仔細考慮後，認為如果再發聲明，指出因嚴重事故而更改售票計劃，其實只是進一步再沒有必要的情况下重提該事故，未必是好事，她寫道：「而且可能有不少朋友一早已經準備買飛，也不好要大家再度失望。相應對策是，我們取消了本來打算在各院線鋪天蓋地，公佈昨（前）天下午七點賣飛的宣傳，任何渠道也暫時不再提醒任何人有關優先場，一切低調處理。

想買的，準備買的，自己行動，總之我們也不會在這天做任何進取的宣傳。最後，看到各場都爆滿了，我竟然感到一陣不只是戲院滿座的安慰，而是共鳴的感動。

今（昨）天看了谷德昭導演的Ig，他說：『不幸的事情發生了，就只有靠自己告訴自己，大家想有權再快樂起來，不只是為自己打氣，也為曾經為我們打氣、帶給我們快樂的每一位打氣，他們累透了、傷心透了，看見我們能夠振作，或許能成為他們重新站起來的原動力。』

我的想法也是一樣。情緒，氣氛在過去兩天都很低落，除了有很多人擔心和傷心，有些專家上身的批判，指罵，又或者面對某些回應，也令人很疲累。我可以做的，也是盡自己責任，把自己能力可以做的事情繼續做好，大家互相打氣，生活不能停下來，我們要抱擁希望，善念，朝好的地方繼續走。

這兩年經歷波折，似乎已經是我們的日常，有很多事情也有未知和不確定因素，真正可以掌握的事要靠努力還有運氣，只能提醒自己不可以灰心；幾艱難也好，只要最後能夠看見陽光，之前所有的困難都是經歷。繼續努力生活，不忘祝願傷痛的人早日康復，回到我們之間。」

（即時娛樂）