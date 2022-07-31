陳貝兒憶小時候與梅艷芳張國榮紅館後台相處點滴 (17:13)

陳貝兒的父親是著名音樂會監製陳永鎬，她自小已與紅星為伴，經常在紅館「放暑假」。她接受港台《舊日的足跡》訪問時回憶小時候常在紅館後台做暑期作業︰「我覺得天王巨星好親切，佢哋喺台上發光發亮，台下就好似大哥哥大姐姐。梅姐（梅艷芳）最鍾意帶我入佢嘅化妝室，幫我戴上佢啲頭飾，嗰啲森巴舞嘅頭飾好靚。譚詠麟請我食好多嘢，而哥哥張國榮就最鍾意拖住我哋去食宵夜。不過，我從來冇諗過要去紅館開騷做歌手，有人想提名我參選香港小姐，但我最有興趣嘅都係做司儀。入行之後我未做過香港小姐司儀，但做過香港先生司儀，嗰次我同Do姐（鄭裕玲）、楊千嬅合作，見到好多型男仲開心。」

陳貝兒曾與汪明荃（阿姐）、鄭裕玲多次合作，最欣賞兩位前輩非常認真專業，從她們身上學到很多。「佢哋做咗咁耐，瞌埋眼都知道點做，但係佢哋嗰份熱情同投入就好似初入行一樣。佢哋會將台詞背到滾瓜爛熟，連我嗰份都背埋，根本唔使要稿；台前嘅形象更係聲色藝俱全，連指甲油都要襯晒套衫，呢樣我真係學到嘢。佢哋屹立不倒咁多年，我真係由衷佩服。」陳貝兒指阿姐很疼她，因為錄影廠特別冷，做司儀穿的晚裝又單薄，阿姐常提醒她要貼暖包以免着涼，還細心地教她貼在最適當位置，既保暖又纖巧不顯眼。她坦言好喜歡阿姐，而且愈來愈喜歡！陳貝兒也敬佩Do姐工作認真，笑指會請教對方養生之道，因為Do姐生活有規律，常處於巔峰狀態。

對於因拍攝紀錄片獲得不同獎項，陳貝兒感恩獲此寶貴機會，讓她經常飛往異地開闊眼界，更自覺是個幸運女孩。她坦言工作非常辛苦，被問及會否渴望遇上心儀男子時說：「真係要隨緣，我都相信緣分。依家我好積極咁去面對眼前嘅工作同生活，珍惜身邊所有屋企人、朋友，其實最重要嘅就係開心自在。」

（即時娛樂）